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В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до +3 градусов
Температура воздуха по области ночью опустится до +3, +8 градусов, днем поднимется до +20, +25 градусов.

В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до +3 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В пятницу, 6 сентября, в регионе будет малооблачно. Без осадков. Ветер ночью переменный, 1-6 м/с, днем восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до +3, +8 градусов, днем поднимется до +20, +25 градусов.