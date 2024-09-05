В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до +3 градусов
Температура воздуха по области ночью опустится до +3, +8 градусов, днем поднимется до +20, +25 градусов.
В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до +3 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В пятницу, 6 сентября, в регионе будет малооблачно. Без осадков. Ветер ночью переменный, 1-6 м/с, днем восточный, 3-8 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до +3, +8 градусов, днем поднимется до +20, +25 градусов.