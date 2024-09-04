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В Госдуме предложили обязать работодателей отслеживать рождаемость у сотрудников
С предложением выступила депутат Татьяна Буцкая. Она также предложила давать более серьезную поддержку многодетным работникам.

В Госдуме предложили обязать работодателей отслеживать рождаемость у сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

С предложением выступила депутат Татьяна Буцкая. Она также предложила давать более серьезную поддержку многодетным работникам.

«Каждый работодатель должен посмотреть: у нас есть плюс один ребенок в этом году от каждого, кто может родить, или нет? Именно так мы должны ставить этот вопрос», — сказала она.