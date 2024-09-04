Экономист дал прогноз по курсу валют на следующую неделю

Доллар будет стоить около 88,6₽, евро — 97,8₽.

Экономист Михаил Зельцер дал прогноз по курсу валют на следующую неделю. Его слова приводит Газета.Ru.

По информации эксперта, стоимость доллара составит около 88,6₽, евро — 97,8₽, что соответствует текущим уровням. Юань будет стоить 12-12,5₽.

«На внебиржевом рынке доллар и евро сильно упали. В этом нет ничего удивительного — ранее о такой коррекции недвусмысленно сигналили фьючерсы на иностранные валюты. Фьючерсы постоянно были дешевле, чем на внебиржевом рынке. Кроме того, состоялась полная синхронизация биржевого и внебиржевого юаня на отметке 12,4 ₽", — уточнил Зельцер.

Он добавил, что на бирже юань подорожал, а на форексе упал — больше там нет спреда (разница между покупкой и продажей валюты — прим. ред). Зельцер пояснил, что аномалий теперь нет.