На вокзале Рязань-1 заметили новую электричку серии «ЭП2Д»

По словам одного из комментаторов, с сегодняшнего дня она должна начать ездить по маршруту Рязань — Москва.

На вокзале Рязань-1 заметили новую электричку серии «ЭП2Д». Фото опубликовали в паблике «Новости Рязани Вконтакте» во вторник, 3 сентября.

По словам одного из комментаторов, с сегодняшнего дня она должна начать ездить по маршруту Рязань — Москва.

Напомним, о том, что до Рязани пустят новые электрички стало известно в начале августа.