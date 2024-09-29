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Песчаная буря может накрыть Рязанскую область
«Мощный воздушный поток в нижнем пограничном слое атмосферы на скорости 70-100 километров в час способен донести частицы песка даже до Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Нижегородской областей», — утверждает синоптик Евгений Тишковец.

Песчаная буря может накрыть Рязанскую область. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале 29 сентября.

По его словам, на юге России скорость ветра в порывах достигает 16-21 м/с, а в отдельных районах на стыке Калмыкии, Ставрополья и Дагестана воздушный поток разгоняется до штормовых 23-28 метров в секунду.

Отмечается, что пыльные бури начались в Ростовской, в Астраханской областях, а также на юге Волгоградской области, в Калмыкии и Дагестане, Волгограде, Ростове-на-Дону, Астрахани, Ставрополе, Элисте.

По словам синоптика, сильные штормовые ветры сохранятся в понедельник, 30 сентября, а шлейф песка может добраться до отдельных районов Черноземья и Центральной России.

«Мощный воздушный поток в нижнем пограничном слое атмосферы на скорости 70-100 километров в час способен донести частицы песка даже до Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Нижегородской областей, но уже с минимальной невидимой концентрацией в атмосфере», — утверждает Тишковец.

Он отметил, что к среде ветер утихнет.