Жителей Рязани пригласили на второй общегородской субботник
Он пройдет в субботу, 28 сентября, с 9:00 до 12:00.
Жителей Рязани пригласили на второй общегородской субботник. Он пройдет 28 сентября с 9:00 до 12:00. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
В субботнике примут участие сотрудники предприятий и учреждений разных форм собственности, представители органов госвласти, учреждения соцсферы, общественные организации и рязанцы.
Уборка пройдет на следующих общественных территориях:
- Лесопарк — территория от моста до Орехового озера;
- Парк Героев 1812 года;
- Бульвар Космонавтов;
- ул. Татарская от ул. Пушкина до Горбатого моста и Дворца молодежи;
- ул. Попова от ул. Лермонтова до ул. Новая;
- ул. Гражданская от ул. Попова до ул. Новая;
- от ул. Высоковольтная д. 41 к. 1 до ул. Шевченко д. 82 к. 2;
- Читающий сквер;
- Сквер за Дикси на ул. Зубковой д.1а — Зубкова д.10а;
- ул. Октябрьская, д. 2 к. 1, аллея в сторону Станкозавода;
- тротуар по ул. Зубковой, от д. 1 до д.10а.