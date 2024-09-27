Жителей Рязани пригласили на второй общегородской субботник

Он пройдет в субботу, 28 сентября, с 9:00 до 12:00.

Жителей Рязани пригласили на второй общегородской субботник. Он пройдет 28 сентября с 9:00 до 12:00. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В субботнике примут участие сотрудники предприятий и учреждений разных форм собственности, представители органов госвласти, учреждения соцсферы, общественные организации и рязанцы.

Уборка пройдет на следующих общественных территориях: