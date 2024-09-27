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Жителей Рязани пригласили на второй общегородской субботник
Он пройдет в субботу, 28 сентября, с 9:00 до 12:00.

Жителей Рязани пригласили на второй общегородской субботник. Он пройдет 28 сентября с 9:00 до 12:00. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В субботнике примут участие сотрудники предприятий и учреждений разных форм собственности, представители органов госвласти, учреждения соцсферы, общественные организации и рязанцы.

Уборка пройдет на следующих общественных территориях:

  • Лесопарк — территория от моста до Орехового озера;
  • Парк Героев 1812 года;
  • Бульвар Космонавтов;
  • ул. Татарская от ул. Пушкина до Горбатого моста и Дворца молодежи;
  • ул. Попова от ул. Лермонтова до ул. Новая;
  • ул. Гражданская от ул. Попова до ул. Новая;
  • от ул. Высоковольтная д. 41 к. 1 до ул. Шевченко д. 82 к. 2;
  • Читающий сквер;
  • Сквер за Дикси на ул. Зубковой д.1а — Зубкова д.10а;
  • ул. Октябрьская, д. 2 к. 1, аллея в сторону Станкозавода;
  • тротуар по ул. Зубковой, от д. 1 до д.10а.