В Спасском районе московский браконьер застрелил двух лосей

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

В Спасском районе браконьер застрелил двух лосей. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В отдел МВД России по Спасскому району ночью обратился егерь охотнадзора и сообщил, что в лесном массиве у села Михали слышал два выстрела из нарезного оружия. На этом участке леса охота в ближайшее время не планировалась.

Полицейские вместе с егерем начали поиск места возможной охоты и вскоре нашли поляну с двумя тушами застреленных лосей.

Параллельно, экипажам ДПС Госавтоинспекции было указано контролировать дороги, ведущие из лесного массива у села Михали.

Эксперт-криминалист зафиксировал следы, оставленные автомобилем, который недавно подъезжал к месту отстрела животных.

В это время сотрудники Госавтоинспекции остановили на дороге в окрестностях села Михали автомобиль, в котором ехал 40-летний житель столицы. Признаков незаконной охоты в машине не обнаружили, но москвич сильно волновался и полицейские зафиксировали описание автомобиля и рисунки протекторов шин.

В ходе проверки выяснилось, что рисунки протекторов шин автомобиля, побывавшего на месте незаконной охоты, и — машины, остановленной на дороге, идентичны. Также были выявлены другие обстоятельства, указывающие на причастность 40-летнего жителя Москвы к незаконному отстрелу лосей. Злоумышленника разыскали и задержали.

По предварительной информации, егерь знал места, где ночью отдыхают лоси, и в лесу у села Михали устроил пункт наблюдения. Услышав выстрелы, которые мог произвести браконьер, егерь обратился в полицию. Вскоре было обнаружено место незаконной охоты. Оказывается, полицейские спугнули злоумышленника, который с машиной вернулся к месту отстрела за тушами животных. Он пытался скрыться, но сотрудники Госавтоинспекции остановили его.

Дознаватель отдел МВД России по Спасскому району возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело по ч.2 ст. 258 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы.