В Рязани пропал 52-летний Михаил Савин
22 сентября 2024 года мужчина вышел из дома и не вернулся.
В Рязани пропал 52-летний Михаил Савин. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
22 сентября 2024 года мужчина вышел из дома и не вернулся.
Особые приметы: носит бороду и усы.
Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, волосы черные, глаза карие.
В день пропажи был одет в зеленую камуфлированную куртку, футболку цвета хаки, темно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, темно-синие кроссовки с тремя белыми полосками.
С собой у пропавшего была сумка.
Любую информацию просят сообщать по телефону горячей линии: