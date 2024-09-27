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В Рязани пропал 52-летний Михаил Савин
22 сентября 2024 года мужчина вышел из дома и не вернулся.

В Рязани пропал 52-летний Михаил Савин. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

22 сентября 2024 года мужчина вышел из дома и не вернулся.

Особые приметы: носит бороду и усы.

Приметы: рост 172 см, худощавое телосложение, волосы черные, глаза карие.

В день пропажи был одет в зеленую камуфлированную куртку, футболку цвета хаки, темно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, темно-синие кроссовки с тремя белыми полосками.

С собой у пропавшего была сумка.

Любую информацию просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.