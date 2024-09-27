В Госдуме рассмотрят вопрос о запрете двойного гражданства для россиян

Изменения предлагают внести во вторую часть 10-й статьи Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

В Госдуме рассмотрят вопрос о запрете двойного гражданства для россиян. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщил Telegram-канал «Mash».

Изменения предлагают внести во вторую часть 10-й статьи Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Чтобы государство могло изымать паспорта тех, у кого их несколько. В числе прочего в инициативе ссылаются на Европейскую конвенцию 1997 года. По ней признается право страны лишать гражданства в таких случаях.

В своем обращении общественники из ФПБК уверяют, что сегодня уехавшие певцы и актеры с двумя паспортами пользуются лазейкой.