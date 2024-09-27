Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 28-29 сентября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре драмы пройдут премьерные показы спектакля по пьесе Александра Галича «Матросская тишина».

На сцену МКЦ с сольной программой выйдет рязанский певец Юрий Леонтьев, победитель шоу-проекта «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия-1».

Арт-клуб «Площадка» приглашает рязанцев на большое tribute-show от группы ИГРА под названием «Последний Герой». В программе лучшие хиты Виктора Цоя и группы КИНО в исполнении один-в-один.

Впервые в Рязани выступит скандальная мэшап группа Король Газа, созданная питерскими панк-рокерами Свобода Важнее Моды.

В Рязанском цирке новая программа — шоу фонтанов «Принц цирка» от продюсерского центра заслуженного артиста России Владислава Гончарова.

В поселке Ласково пройдет ежегодный фестиваль «В Рязани — грибы с глазами!», а на рязанской ВДНХ пройдет согревающий фестиваль «59 августа».

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