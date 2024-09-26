В Михайловском районе в результате пожара пострадал мужчина

На тушение выезжали два пожарных автомобиля и четыре человека личного состава Государственной противопожарной службы.

В Михайловском районе в результате пожара пострадал мужчина. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Сообщение о возгорании в деревне Бутырки поступило 25 сентября в 12:14. На тушение выезжали два пожарных автомобиля и четыре человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Огнем поврежден жилой дом, уничтожена хозпостройка.

Местного жителя 1959 года рождения госпитализировали.