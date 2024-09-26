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Следователь Плоткин рассказал о маньяке, орудовавшем в Рязанской области до Мохова
По его словам, Виктор Мохов оказался не первым скопинским маньяком, получившим широкую известность

Следователь Плоткин рассказал о маньяке, орудовавшем в Рязанской области до Мохова. Об этом следователь Дмитрий Плоткин рассказал в шоу True Krime.

По его словам, Виктор Мохов оказался не первым скопинским маньяком, получившим широкую известность. В начале 1990 года Плоткин расследовал серию преступлений, совершенных в поселке Моховое Скопинского района, Рязани и Новомичуринске. Ограблению квартир предшествовали изнасилования, пытки и убийства их хозяек.

Преступником оказался уроженец Санкт-Петербурга Вячеслав Маркин, убивший пять человек. Отмечается, что он начал воровать с детства. Во взрослой жизни путешествовал по Советскому Союзу, живя на украденное, был неоднократно судим, в общей сложности 14 лет провел в колонии.

Плоткин рассказал, что после ограбления квартиры Маркин сжигал своих жертв. Психолого-криминалистическая экспертиза показала, что Маркин был не просто вором и убийцей, а сексуальным маньяком.

До суда он не дожил, умерев в СИЗО от рака легких. За поимку маньяка Дмитрию Плоткину выдали премию.