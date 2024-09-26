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ГРПЗ представил на форуме в Москве офтальмологические приборы diathera

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) принял участие в XVII Российском общенациональном офтальмологическом форуме (РООФ).

В рамках выставки экспонировалась офтальмологическая продукция предприятия торговой марки diathera: серия приборов для измерения внутриглазного давления (ВГД) и магнитотерапевтический аппарат для профилактики и лечения глазных заболеваний.

«Наш первый прибор был выпущен в далеком 1995 году. В настоящее время мы производим серию приборов для измерения внутриглазного давления, которые различаются, в том числе шкалой измерения. Но неизменным, конечно, остается точность измерения и качество нашей продукции. Наши изделия хорошо зарекомендовали себя, пользуются устойчивым спросом на медицинском рынке, коммерчески востребованы, их широко применяют в повседневной практике не только российские, но и врачи-офтальмологи ближнего зарубежья», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Специалисты предприятия на стенде измерили всем желающим внутриглазное давление, а также ответили на вопросы о продукции

РООФ — одно из главных мероприятий офтальмологического сообщества России. В обширной программе приняли участие более 1000 офтальмологов из разных регионов РФ, из стран СНГ и дальнего зарубежья. Организаторами форума выступили Министерство здравоохранения РФ, Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава России, кафедра глазных болезней Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, Общероссийская общественная организация «Ассоциация врачей-офтальмологов».