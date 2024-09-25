Видеохостинг Rutube упростил систему монетизации для блогеров

Теперь денежное вознаграждение ежедневно зачисляется на виртуальный кошелек.

Видеохостинг Rutube упростил систему монетизации для блогеров. Об пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

«Мы обновили систему монетизации и запустили кошелек, чтобы блогерам было удобнее регистрироваться, управлять своими доходами и получать выплаты гораздо быстрее. Нам очень важно, чтобы эффективность системы монетизации на Rutube росла, поэтому мы готовим еще ряд важных обновлений», — сообщил генеральный директор «ГПМ проекты» Сергей Стамболцян.

Представители площадки уточнили, что теперь вознаграждение блогерам ежедневно зачисляется на виртуальный кошелек, с которого можно перевести средства на банковскую карту или счет мобильного телефона. Размер минимального порога накопления снизили. Нужные для регистрации данные автоматически заполняются через «Госуслуги» после авторизации.