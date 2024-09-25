В России хотят убрать обществознание из школьной программы 6-8 классов

Председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению России и помощник президента Владимир Мединский заявил, что с 1 сентября 2025 года обществознание хотят исключить из программы средней школы и сократить в программе старших классов.

Председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению России и помощник президента Владимир Мединский заявил, что с 1 сентября 2025 года обществознание хотят исключить из программы средней школы. Об этом сообщила «Комсомольская правда» 25 сентября.

Отмечается, что предмет исключат из программы 6-8 классов и сохранят только для старших классов. Если реформа состоится, то часы обществознания перераспределят на занятия региональной историей.

По словам Мединского, обществознание в нынешнем его виде — бесполезный урок. Помощник президента РФ добавил, что предмет нужен, но чтобы он стал практически полезным для школьников, его необходимо реформировать.

Мединский надеется, что сложившуюся ситуацию исправит реформа Минпросвещения.