В России хотят ввести уголовное наказание за автоподставы

За ДТП с целью вымогательства предлагается лишать свободы на срок до четырех лет, а в случаях совершения его группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью — до семи лет.

В России хотят ввести уголовное наказание за автоподставы. Об этом 24 сентября сообщили «Известия».

Отмечается, что за ДТП с целью вымогательства хотят лишать свободы на срок до четырех лет, а в случаях совершения его группой лиц по предварительному сговору или с причинением тяжкого вреда здоровью — до семи лет.

По данным издания, на этой неделе законопроект внесут в Госдуму. Причина инициативы — участившиеся случаи автоподстав, а также неэффективность наказания по действующим нормам.

Однако, как пишут «Известия», эксперты считают, что в нормативной базе будет сложно прописать, кто такие автоподставщики и критерии правонарушений.