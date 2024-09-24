Украина потребовала демонтировать Крымский мост

Такое требование было выдвинуто в суде Гааги, где начались слушания по иску Киева против Москвы в сфере морского права,

Украина потребовала демонтировать Крымский мост. Такое требование было выдвинуто в суде Гааги, где начались слушания по иску Киева против Москвы в сфере морского права, об этом пишет URA.RU.

На суде также будут рассмотрены претензии Украины относительно якобы несоблюдения Россией экологических стандартов при возведении Крымского моста, а также при строительстве подводных кабелей и трубопроводов.

«Мост незаконный, и его необходимо демонтировать», — считает украинский посол по особым поручениям МИД Антон Кориневич.

Он добавил, что проход через Керченский пролив должен быть восстановлен.