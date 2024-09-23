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В зоне СВО погиб выпускник Рязанского училища ВДВ
Базаров подписал контракт с Минобороны 5 марта 2024 года.

В зоне СВО погиб выпускник Рязанского училища ВДВ Чингис Базаров. Об этом 23 сентября сообщили в группе «БУРЯТИЯ 03 | УЛАН-УДЭ» во «ВКонтакте».

Отмечается, что Базаров подписал контракт с Минобороны 5 марта 2024 года. Он был командиром взвода 21 штурмовой бригады. Младший сержант погиб при выполнении боевых задач 18 апреля 2024 года. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Мужчина родился в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. В 2007 году окончил Гурульбинскую среднюю школу. Военную службу проходил в Абакане. Кроме того, Базаров учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Как уточняется в посте, у мужчины остались отец, двое сыновей, жена, сестра и брат.

Прощание с младшим сержантом состоится 25 сентября.

Фото: группа «БУРЯТИЯ 03 | УЛАН-УДЭ» во «ВКонтакте»