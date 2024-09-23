Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 23
16°
Втр, 24
20°
Срд, 25
24°
ЦБ USD 92.58 -0.12 21/09
ЦБ EUR 103.38 0.13 21/09
Нал. USD 91.90 / 92.30 23/09 13:25
Нал. EUR 101.40 / 102.18 23/09 13:25
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
2 853
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
4 767
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
7 104
Рязанская студентка поделилась впечатлениями о работе в компании «Зеле...
Студентка Алина Журавлева решила остаться в компании «З...
12 сентября 16:19
5 967
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязанской области автовоз попал в смертельное ДТП
Полиция начала проверку по факту ДТП.

В Шацком районе водитель фуры погиб в результате съезда в кювет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Инцидент случился 21 сентября, примерно в 5:30 на 342-ом километре автодороги М-5 «Урал». 30-летний мужчина за рулем грузового автомобиля «Скания» съехал с дороги и опрокинулся.

В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте аварии.

По факту ДТП полиция начала проверку.