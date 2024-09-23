В Рязанской области автовоз попал в смертельное ДТП

Полиция начала проверку по факту ДТП.

В Шацком районе водитель фуры погиб в результате съезда в кювет. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Инцидент случился 21 сентября, примерно в 5:30 на 342-ом километре автодороги М-5 «Урал». 30-летний мужчина за рулем грузового автомобиля «Скания» съехал с дороги и опрокинулся.

В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте аварии.

По факту ДТП полиция начала проверку.