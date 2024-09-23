В Рязани снова разбили остановку

«На стеклянной остановке новой антивандальной серии, на недавно отремонтированной части улицы Новоселов, осталось только одно стекло, да и то треснутое. Предпоследнее завалили накануне», — - рассказали рязанцы.

В Рязани снова разбили остановку. Об этом сообщили в группе «Рязанский формат» в понедельник, 23 сентября.

«На стеклянной остановке новой антивандальной серии, на недавно отремонтированной части улицы Новоселов, осталось только одно стекло, да и то треснутое. Предпоследнее завалили накануне», — - рассказали рязанцы.