В Скопине 17-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП

Авария произошла 19 сентября вблизи дома № 28 по улице Орджоникидзе.

В Скопине 17-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 19 сентября вблизи дома № 28 по улице Орджоникидзе. 17-летний водитель кроссового мотоцикла «Кайо» столкнулся с автомобилем «Фиат Альбеа», за рулем которого находился 65-летний скопинец.

Подросток получил различные травмы и обращался за медицинской помощью.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.