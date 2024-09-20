В Скопине 17-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП
Авария произошла 19 сентября вблизи дома № 28 по улице Орджоникидзе.
В Скопине 17-летний подросток на мотоцикле попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария произошла 19 сентября вблизи дома № 28 по улице Орджоникидзе. 17-летний водитель кроссового мотоцикла «Кайо» столкнулся с автомобилем «Фиат Альбеа», за рулем которого находился 65-летний скопинец.
Подросток получил различные травмы и обращался за медицинской помощью.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.