В Рязанской области продолжается строительство первого в России фармацевтического завода полного цикла

В четверг, 19 сентября, гендиректор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин и гендиректор ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Эндрю Дуглас Смит встретились в Скопинском районе на стройплощадке, где с 2018 года ведется реализация инвестиционного проекта — строительство первого в России фармацевтического завода полного цикла, на котором будут производиться уникальные препараты на основе плазмы крови.

Участники рабочей встречи познакомились со статусом реализации проекта и обсудили будущую поддержку Корпорации развития в реализации инвестпроекта.

Гендиректор Корпорации развития Вячеслав Несин заявил о готовности оказать посильное содействие в оптимизации логистических процессов. В том числе, он заявил, что уже в этом году на территории индустриального парка «Рязанский» начнется строительство таможенного пункта, где будет организована процедура таможенного контроля и созданы условия для временного хранения грузов.

На огромной площади фармацевтического предприятия — 32 тысячи квадратных метров — запланировано возведение производственных, инженерных и технических объектов, включая лабораторный комплекс и склад для хранения сырья и готовой продукции.

Ранее было завершено строительство коттеджного поселка для будущих сотрудников завода, строительство которого также сопровождала Корпорация развития.

Общий объем инвестиций в фармацевтический завод ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» составляет более 5 млрд рублей.

На производстве будет создано более 250 рабочих мест для высококвалифицированного персонала. Вывод предприятия на проектную мощность запланирован на 2028 год.