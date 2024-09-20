В Рязанской области продолжается строительство первого в России фармацевтического завода полного цикла

В четверг, 19 сентября, гендиректор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин и гендиректор ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» Эндрю Дуглас Смит
Участники рабочей встречи познакомились со статусом реализации проекта и обсудили будущую поддержку Корпорации развития в реализации инвестпроекта.
Гендиректор Корпорации развития Вячеслав Несин заявил о готовности оказать посильное содействие в оптимизации логистических процессов. В том числе, он заявил, что уже в этом году на территории индустриального парка «Рязанский» начнется строительство таможенного пункта, где будет организована процедура таможенного контроля и созданы условия для временного хранения грузов.
На огромной площади фармацевтического предприятия — 32 тысячи квадратных метров — запланировано возведение производственных, инженерных и технических объектов, включая лабораторный комплекс и склад для хранения сырья и готовой продукции.
Ранее было завершено строительство коттеджного поселка для будущих сотрудников завода, строительство которого также сопровождала Корпорация развития.
Общий объем инвестиций в фармацевтический завод ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» составляет более 5 млрд рублей.
На производстве будет создано более 250 рабочих мест для высококвалифицированного персонала. Вывод предприятия на проектную мощность запланирован на 2028 год.