Рязанских студентов попросили предоставить фото и ИНН руководству

В рассылке указано, что подобную процедуру проводят во всех ВУЗах в рамках политики безопасности. Процесс контролируется Минобром РФ.

Студентов РГУ имени Есенина попросили предоставить фотографии и ИНН руководству. Об этом РЗН. Инфо в пятницу, 20 сентября, сообщил студент университета.

По его словам, деканаты собирают информацию о студентах. В рассылке указано, что подобную процедуру проводят во всех ВУЗах в рамках политики безопасности. Процесс контролируется Минобром РФ.

Фото в анфас, дату рождения и ИНН требуется прислать к концу сентября. Также собирают фотографии сотрудников.