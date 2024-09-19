Синоптики сообщили, каким будет октябрь в Центральной России

Отмечается, что во втором месяце осени придут обложные дожди, но при этом он будет на два градуса теплее нормы.

Синоптики сообщили, каким будет октябрь в Центральной России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Отмечается, что во втором месяце осени придут обложные дожди, но при этом он будет на два градуса теплее нормы.

Кроме того, Тишковец заявил, что осадки прогнозируются и в последние выходные сентября.