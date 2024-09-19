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Рязанцев предупредили о фейковых рассылках об атаке на регион
«После небольшого перерыва снова начались фейковые рассылки в мессенджеры и личные сообщения в соцсетях. Сообщают из неких „неофициальных источников“ о готовящихся атаках на областной центр, с указанием конкретных адресов. Это фейк!» — сообщила опергруппа Рязанской области.

Рязанцев предупредили о фейковых рассылках об атаке на регион. Соответствующую информацию в четверг, 19 сентября, опубликовали в Telegram-канале «Безопасность и не только. Опергруппа Рязанской области».

«После небольшого перерыва снова начались фейковые рассылки в мессенджеры и личные сообщения в соцсетях. Сообщают из неких „неофициальных источников“ о готовящихся атаках на областной центр, с указанием конкретных адресов. Это фейк!» — сообщила опергруппа Рязанской области.

По ее словам, цель подобных сообщений — дезориентировать общество. Отмечается, что врачей из отпусков не вызывают, ⁠региональное УМВД работает в штатном режиме, эвакуацию в регионе не проводят, ⁠в ближайшие выходные мероприятия не отменяют, детей на дистанционное обучение не переводят.

Жителей Рязанской области призвали доверяйте только проверенной информации из официальных источников.