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В Челябинской области мужчина избил девушку после отказа в интиме

В Челябинской области мужчина избил девушку после отказа в интиме. Об этом сообщает паблик «Плохие новости».

По данным паблика, в день избиения девушка отдыхала с друзьями в баре в Троицке. В компании с ней был 37-летний мужчина. Во время отдыха у девушки сел телефон.

«Данный молодой человек предложил мне проехать на такси до него зарядить телефон. А таксист, который нас повез до него, не хотел ехать где живу я. Ну и, сами понимаете, наличных не было, все на карте. Я-то пошла с тем умыслом, чтобы правда зарядить и уехать. Так как утром мне на работу нужно было выезжать. А он начал ко мне приставать, на что я ему отказала» — рассказала пострадавшая.

По ее словам, после отказала мужчина начал срывать с нее одежду, а затем избивать. Ей удалось спастись из-за соседей, которые отреагировали на крики.

У пострадавшей диагностировали перелом отростка позвонка, закрытую черепно-мозговую травму и множественные гематомы.

Полиция задержала нападавшего. Известно, что у него есть жена и ребенок.