Умер российский журналист Иван Сураев
Ему было 32 года. Отмечается, что Сураев скончался после тяжелой болезни.
Ночью в среду, 18 сентября, умер корреспондент редакции силовых ведомств РИА «Новости», главной дирекции информации медиагруппы «Россия сегодня» Иван Сураев. Соответствующую информацию
Сураеву было 32 года. Отмечается, что он скончался после тяжелой болезни.
Как указано в публикации, Сураев пришел в РИА «Новости» после окончания МГИМО. Он освещал работу оборонно-промышленного комплекса России, выезжал на места городских беспорядков и операций силовых структур. Он работал в условиях с риском для жизни и здоровья.
Фото: РИА «Новости»