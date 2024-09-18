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Умер российский журналист Иван Сураев
Ему было 32 года. Отмечается, что Сураев скончался после тяжелой болезни.

Ночью в среду, 18 сентября, умер корреспондент редакции силовых ведомств РИА «Новости», главной дирекции информации медиагруппы «Россия сегодня» Иван Сураев. Соответствующую информацию разместило информационное агентство.

Сураеву было 32 года. Отмечается, что он скончался после тяжелой болезни.

Как указано в публикации, Сураев пришел в РИА «Новости» после окончания МГИМО. Он освещал работу оборонно-промышленного комплекса России, выезжал на места городских беспорядков и операций силовых структур. Он работал в условиях с риском для жизни и здоровья.

Фото: РИА «Новости»