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Банк России планирует изменить программу долгосрочных сбережений
Предполагается введение 30-дневного периода охлаждения для соответствующих договоров.

Банк России планирует изменить программу долгосрочных сбережений. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольгу Шишлянникову.

По ее словам, ЦБ стремится обеспечить сохранение права на государственное софинансирование при расторжении договора в период охлаждения.

«В основном в мире где-то в районе 30 дней дается на долгосрочные инструменты, я думаю, что мы тоже приблизительно будем туда же мигрировать», — заявила она.

Директор департамента отметила, что ЦБ получал жалобы на мисселинг в ПДС и провел работу с пенсионными фондами для решения этой проблемы.

«Сейчас нормализовалась история. Мисселинг в таком виде, в каком он мог появиться, его, конечно же, не будет», — заверила Шишлянникова.