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В Рязани неизвестный мужчина избил женщину и ее 12-летнего ребенка
Отмечается, что все случилось в воскресенье, 15 сентября, в доме № 4к1 по улице Новоселов.

В Рязани неизвестный мужчина избил женщину и ее 12-летнего ребенка. Об этом сообщили очевидцы в редакцию РЗН.Инфо.

Отмечается, что все случилось в воскресенье, 15 сентября, в доме № 4к1 по улице Новоселов.

«Неизвестный мужчина по имени Влад ворвался в комнату, вытащил за волосы женщину и начал ее избивать. Приехала полиция, взяла заявление о нападении, преступник скрылся», — написал очевидец.