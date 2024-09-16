Рязанская команда победила в Первенстве России по теннису

Рязанская команда победила в Первенстве России по теннису. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Отмечается, что соревнования прошли в Тольятти среди юношей и девушек до 15 лет.

В них участвовали теннисисты из более чем 12 регионов России.

Команду Рязанской области представляли воспитанники ГАУ РО «ЦСП «Академия тенниса имени Н.Н. Озерова» в составе: Алиса Терентьева, Мария Маслякова, Татьяна Головина и капитан команды — Марина Терентьева.