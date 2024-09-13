В Рязани до конца сентября закрыли движение по участку улицы Горького

В связи с капитальным ремонтом участка тепловых сетей по улице Горького в период с 15:00 13 сентября до 23:50 30 сентября будет закрыто движение транспорта по автомобильной дороге от дома № 102 по улице Горького до пересечения с площадью Ленина.

В Рязани до конца сентября закрыли движение по участку улицы Горького. Об этом сообщает администрация города.

В связи с капитальным ремонтом участка тепловых сетей по улице Горького в период с 15:00 13 сентября до 23:50 30 сентября будет закрыто движение транспорта по автомобильной дороге от дома № 102 по улице Горького до пересечения с площадью Ленина.

На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.