Опубликованы снимки с фотозоны фестиваля «Подбелка-2024»

Опубликованы снимки с фотозоны «Подбелки-2024». Фоторепортаж опубликовали в группе фестиваля уличных музыкантов.

В течение праздника рязанцы и гости города могли почувствовать себя на сцене с микрофоном и сфотографироваться с музыкальными инструментами: гитарами, клавишами и профессиональной барабанной установкой. Целиком фоторепортаж можно посмотреть здесь.

Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2024» — агентство РЗН. Инфо, организатор — АНО «Центр развития креативных индустрий». Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и клиники стоматологии «Дентастиль».

Напомним, ранее стал известен победитель фестиваля «Подбелка-2024».