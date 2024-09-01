Опубликован фоторепортаж фестиваля «Подбелка-2024»

В Рязани состоялась «Подбелка-2024». Фестиваль уличных музыкантов прошел в пятницу, 30 августа.

В Рязани состоялась «Подбелка-2024». Фестиваль уличных музыкантов прошел в пятницу, 30 августа. Полный фоторепортаж размещен в группе фестиваля «Подбелка-2024» Вконтакте, здесь мы публикуем лучшие кадры.

Для артистов возвели четыре сцены: около памятника Ленину, рядом с банком ВТБ, напротив «Чулана» и у памятника Коловрату на которых выступили 27 музыкальных коллективов.

Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2024» — агентство РЗН. Инфо, организатор — АНО «Центр развития креативных индустрий». Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и клиники стоматологии «Дентастиль».

Напомним, ранее стал известен победитель фестиваля «Подбелка-2024».