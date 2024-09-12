В Рязанской области иномарка «улетела» в кювет и опрокинулась
В результате происшествия водитель иномарки получил травмы.
В Рязанской области иномарка «улетела» в кювет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что авария случилась в среду, 11 сентября, в Шиловском районе на 121-ом километре автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород».
По предварительной информации, 52-летний житель города Тулы на автомобиле «ГАЗ» создал помеху «Фольксвагену», который съехал в кювет и опрокинулся.
В результате происшествия водитель иномарки получил травмы.
Проводится проводка.