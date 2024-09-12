В Рязани наркоманка украла золотую цепочку со спящей девушки

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани наркоманка украла золотую цепочку со спящей девушки. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По предварительной информации, 20-летняя рязанка накануне поссорилась с другом и выпила. Добравшись до дома, она присела отдохнуть на скамью на улице и задремала. В это утро 30-летняя рязанка, которая недавно пристрастилась к наркотикам, возвращаясь домой, заметила спящую. Женщина сняла с нее цепочку и продала украшение случайному знакомому, чтобы купить наркотики.

Возбуждено уголовное дело.