Малков подвел итоги VII Международного форума древних городов

«Есть договоренности о реализации совместных культурных проектов с Посольством Индии в РФ, Белоруссией, а также о проведении в Рязани Дня Китая в рамках фестиваля национальной книги „Читающий мир“. Прорабатывается соглашение о сотрудничестве между библиотекой имени Горького, Рязанским библиотечным обществом и Западно-Казахстанским Центром русской культуры», — заключил губернатор.

Малков подвел итоги VII Международного форума древних городов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.

Губернатор отметил плодотворную работу в рамках VII Международного форума древних городов.

«Форум — знаковое событие, он уже стал одним из символов нашего региона. Событий было много, проходили они ярко, интересно, работали экспертные площадки. Обсудили дальнейшее взаимодействие с коллегами, нашими партнерами, есть много новых идей и проектов, — сказал Малков.

Он отметил, что форум был поддержан на федеральном уровне. Малков считает, что его нужно продолжать развивать, а «все идеи, предложения, новые проекты, о которых шла речь, — все нужно собрать и взять в проработку в рамках подготовки к следующему форуму».

«Есть договоренности о реализации совместных культурных проектов с Посольством Индии в РФ, Белоруссией, а также о проведении в Рязани Дня Китая в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир». Прорабатывается соглашение о сотрудничестве между библиотекой имени Горького, Рязанским библиотечным обществом и Западно-Казахстанским Центром русской культуры», — заключил губернатор.