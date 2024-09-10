Видео Рязанского училища ВДВ использовали для создания фейков

Украинские Telegram-каналы распространяли ложную информацию о привлечении курсантов российских вузов к участию в боевых действиях в зоне СВО.

Видео Рязанского училища ВДВ использовали для создания фейков. Об этом сообщил Telegram-канал «Война с фейками».

Украинские Telegram-каналы распространяли ложную информацию о привлечении курсантов российских вузов к участию в боевых действиях в зоне СВО.

Данные не соответствуют действительности. По информации портала, авторы фейка взяли некоторые реальные кадры из Рязанского училища ВДВ, смонтировали их вместе со съемками с мест боевых действий и наложили дикторский текст.

Отмечается, что третьекурсники РВВДКУ действительно проходят стажировку, но не в зоне СВО, а в местах постоянной дислокации соединений ВДВ и не на офицерских должностях, а на сержантских — в роли командиров отделений.

Первая попытка распространить ложные сведения не принесла результата. Тогда ЦИПсО смонтировало фейковый видеоролик, который стало направлять в рязанские паблики.