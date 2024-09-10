В Спасском районе поймали пьяного 18-летний водителя мотоцикла «без прав»

Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

В Спасском районе полицейские поймали пьяного 18-летний водителя мотоцикла «без прав». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Инцидент произошел на 10-м километре дороги Собчаково-Троица-Спасск-Рязанский. Полицейские остановили 18-летнего подростка, управлявшего мотоциклом «Юпитер» без государственных регистрационных знаков. У молодого человека также имелись характерные признаки алкогольного опьянения.

По результатам медосвидетельствования, у молодого человека выявили 0,228 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Также выяснилось, что молодой человек никогда не получал водительского удостоверения.

Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.