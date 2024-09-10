Умер актер Александр Голубев

Мужчина появлялся в телекартинах «Аэропорт со служебного входа», «Небеса обетованные», «Интерны» (Тараскин), «Горько!», «Умник», «Лесник», «Домашний арест», «Отель Элеон» и т. д.

Умер актер Александр Голубев. Об этом сообщает «Российская Газета».

Голубеву было 57 лет. Причина его смерти не затянется.

Актер получил широкую известность как один из исполнителей песни Belle из мюзикла Notre-Dame de Paris.