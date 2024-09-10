Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 10
24°
Втр, 10
26°
Срд, 11
28°
ЦБ USD 90.39 0.57 10/09
ЦБ EUR 99.91 0.19 10/09
Нал. USD 90.25 / 90.98 10/09 17:25
Нал. EUR 99.90 / 100.68 10/09 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Опасный эксперимент. Можно ли съесть сосиски за 23 рубля?
Журналисты РЗН. инфо взялись на опасный эксперимент — к...
8 сентября 16:50
2 017
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
Елена Рокунова пришла на работу в компанию больше 15 ле...
5 сентября 11:59
3 518
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 15:50
7 749
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
8 466
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Умер актер Александр Голубев
Мужчина появлялся в телекартинах «Аэропорт со служебного входа», «Небеса обетованные», «Интерны» (Тараскин), «Горько!», «Умник», «Лесник», «Домашний арест», «Отель Элеон» и т. д.

Умер актер Александр Голубев. Об этом сообщает «Российская Газета».

Голубеву было 57 лет. Причина его смерти не затянется.

Актер получил широкую известность как один из исполнителей песни Belle из мюзикла Notre-Dame de Paris.

Мужчина появлялся в телекартинах «Аэропорт со служебного входа», «Небеса обетованные», «Интерны» (Тараскин), «Горько!», «Умник», «Лесник», «Домашний арест», «Отель Элеон» и т. д.