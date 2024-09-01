В России изменились правила расчета за сверхурочные часы работы

После внесенных изменений в расчете оплаты за переработки учитываются компенсационные и стимулирующие выплаты. Сверхурочные работы в первые два часа будут оплачиваться в полуторном размере, последующие часы — в двойном.

С 1 сентября 2024 года в России изменились правила расчета за сверхурочные часы работы. Соответствующий документ разместили на сайте правовой информации.

Изменения вносят в статью 152 Трудового кодекса России. Она регламентирует порядок оплаты сверхурочных работ, с целью повышения заработка работников, которые трудятся сверх установленного времени.

После внесенных изменений в расчете оплаты за переработки учитываются компенсационные и стимулирующие выплаты. Сверхурочные работы в первые два часа будут оплачиваться в полуторном размере, последующие часы — в двойном.