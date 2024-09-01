В Касимовском районе пройдут съемки фильма «Над вечным покоем»
Съемки художественного фильма запланированы с 15 сентября по 15 октября. Сейчас идет набор артистов второго плана и массовых сцен.
В Касимовском районе пройдут съемки полнометражного художественного фильма «Над вечным покоем». Об этом в воскресенье, 1 сентября,
Как указано в посте, съемки запланированы с 15 сентября по 15 октября в Касимове, а также в деревнях Петрушево, Квасьево, Ермолово, Елатьма, Сосновка, Новая Деревня.
Отмечается, что сейчас идет набор артистов второго плана и массовых сцен.
Фильм «Над вечным покоем» снимается при поддержке Министерства культуры РФ. Режиссер картины — Светлана Проскурина, оператор — Олег Лукичев.