Россиян предупредили, что мошенники используют «ускорители» YouTube для кражи данных

Отмечается, что в сети резко увеличилось количество нелицензированных приложений, которые якобы могут «улучшить работу» видеохостинга. Многие из них созданы злоумышленниками для обмана пользователей.