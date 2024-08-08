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Россиян предупредили, что мошенники используют «ускорители» YouTube для кражи данных
Отмечается, что в сети резко увеличилось количество нелицензированных приложений, которые якобы могут «улучшить работу» видеохостинга. Многие из них созданы злоумышленниками для обмана пользователей.

Россиян предупредили, что мошенники используют «ускорители» YouTube для кражи данных. Об этом пишет «Газета.RU».

Отмечается, что в сети резко увеличилось количество нелицензированных приложений, которые якобы могут «улучшить работу» видеохостинга. Многие из них созданы злоумышленниками для обмана пользователей.

Запуская их, россияне предоставляют мошенникам удаленный доступ и происходит кража личных данных.