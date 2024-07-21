Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 21
23°
Пнд, 22
24°
Втр, 23
24°
ЦБ USD 88.02 0.14 20/07
ЦБ EUR 96.04 -0.06 20/07
Нал. USD 88.11 / 88.50 20/07 16:30
Нал. EUR 97.10 / 97.60 20/07 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Широкое поле возможностей. Крупный агрохолдинг планирует создать в Ряз...
Привлечение молодых и опытных специалистов для работы н...
18 июля 10:13
2 701
«У нас дружный коллектив и отличная зарплата!» — «Зеленый сад» продолж...
Молодой человек решил кардинально сменить сферу деятель...
16 июля 15:58
3 039
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
15 июля 13:43
4 328
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
11 июля 08:33
6 232
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью перед задержанием ждал сообщение от СБУ
Сидики задержали силовики в 2023 году в своей квартире в Рязани. Мужчина «ждал от СБУ схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии 1 км от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства».

Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью перед задержанием ждал сообщение от СБУ. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, Сидики задержали силовики в 2023 году в своей квартире в Рязани. Мужчина «ждал от СБУ схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии 1 км от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства».

По словам источника ТАСС, Сидики совершил подрыв грузового состава с удобрениями с третьего раза. Отмечается, что он пропустил поезда с российскими военнослужащими, техникой и вооружением.

Ранее сообщалось, что за совершенное преступление мужчина должен был получить от спецслужб Украины 15 тысяч долларов. Однако, как пишет ТАСС, обещанных денег он не получил.

Напомним, Сидики обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги.

Все новости сюжета можно прочитать по ссылке.