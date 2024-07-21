Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью перед задержанием ждал сообщение от СБУ

Сидики задержали силовики в 2023 году в своей квартире в Рязани. Мужчина «ждал от СБУ схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии 1 км от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства».

Обвиняемый в подрыве железной дороги под Рязанью перед задержанием ждал сообщение от СБУ. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агентства, Сидики задержали силовики в 2023 году в своей квартире в Рязани. Мужчина «ждал от СБУ схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии 1 км от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства».

По словам источника ТАСС, Сидики совершил подрыв грузового состава с удобрениями с третьего раза. Отмечается, что он пропустил поезда с российскими военнослужащими, техникой и вооружением.

Ранее сообщалось, что за совершенное преступление мужчина должен был получить от спецслужб Украины 15 тысяч долларов. Однако, как пишет ТАСС, обещанных денег он не получил.

Напомним, Сидики обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги.

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