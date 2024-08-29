Из Рязани в Москву пустят электрички с комфортными креслами и usb-зарядками

Два новых состава представят в сентябре, еще по одному электропоезду запустят в октябре и декабре.

Из Рязани в Москву пустят электрички с комфортными креслами и usb-зарядками. Об этом губернатор Павел Малков заявил 29 августа во время прямого эфира.

«Вместе с ЦППК готовим поэтапную пригородную замену электропоездов: два новых состава представим в сентябре, еще по одному электропоезду запустят в октябре и декабре. Всего четыре штуки до конца года. Это комфортные и удобные поезда с креслами повышенной комфортности, освещением, usb-зарядками», — отметил политик.