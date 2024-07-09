В Ряжске полицейские раскрыли кражу мотоблока и инструментов из гаража

Злоумышленника задержали, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Ряжске полицейские раскрыли кражу мотоблока и инструментов из гаража. Об этом во вторник, 9 июля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением обратился житель Александро-Невского района и сообщил, что из его гаража пропали мотоблок и углошлифовальная машинка. Он добавил, что техническим строением в последнее время пользовался родственник владельца.

Оперативники опросили местных жителей и узнали, что недавно 21-летний местный житель продал знакомым мотоблок и углошлифовальную машину. Полицейские разыскали этого мужчину и установили, что он причастен к краже. Злоумышленника задержали. Позже изъяли похищенное.

По предварительной информации, молодой человек возвращался после застолья домой, увидел гараж с неплотно закрытой дверью. Он убедился, что внутри никого нет и забрал из него имущество. Позже вор сбыл украденное.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет