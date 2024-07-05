Кир Страмер стал новым премьер-министром Великобритании

Он получил мандат на формирование правительства от короля Карла III.

Лидер Лейбористской партии Кир Страмер стал новым премьер-министром Великобритании. Об этом сообщил «Коммерсант».

Страмер официально вступил в должность. Он получил мандат на формирование правительства от короля Карла III.

«Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кира Стармера, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию. Сэр Кир принял предложение его величества и поцеловал руки в связи с его назначением на пост премьер-министра и первого лорда казначейства», — указано в сообщении Букингемского дворца.

Предыдущий премьер-министр Великобритании Риши Сунак подал в отставку после того, как его партия проиграла досрочные выборы, прошедшие 4 июля.