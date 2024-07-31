В России увеличилось число людей с предожирением

Также выросла доля граждан с избыточным весом.

В России увеличилось число людей с предожирением. Информацию опубликовал Росстат.

Исследование показывает, что с 2018 по 2023 год доля населения страны, страдающего от лишнего веса, выросла с 61,7% до 62,6%. Количество россиян с нормальным весом за тот же срок снизилось с 36,3% до 35,7%.

При этом за указанный период увеличилась доля россиян с предожирением — с 40,1% до 43,9%, однако число людей с ожирением снизилось.

Чаще с проблемами лишнего веса сталкиваются мужчины. Среди женщин наблюдается прибавление в списке людей с нормальным весом, однако также увеличилась доля тех, у кого наблюдается предожирение.