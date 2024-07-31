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В Курской области мать бросила новорожденную девочку в поле у муравейника

В Курской области мать бросила новорожденную девочку в поле. Об этом в среду, 31 июля, сообщил НТВ.

Инцидент произошел в городе Фатеж. Местный житель заметил ребенка, который лежал на муравейнике. На коже девочки было много укусов насекомых и солнечные ожоги. Мужчина позвонил 112, завернул пострадавшую в футболку и понес ее навстречу к медикам.

С помощью образца ДНК, правоохранители оперативно нашли мать, которая, предположительно, оставила младенца в поле. Известно, что 32-летняя россиянка воспитывает еще троих детей.

«На допросе она во всем призналась и заявила, что пошла на такой шаг, решив, что не сможет прокормить четверых», — сообщается в публикации.

В отношении матери девочки возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия для расследования дела.

После выписки девочка отправится в приют, оттуда ее заберут новые родители.