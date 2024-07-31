Госдума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Документ вступит в силу в марте 2025 года.

Государственная Дума приняла закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Документ приняли в третьем чтении. Он вступит в силу в марте 2025 года.

«Вред таких напитков доказан врачами — они повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета и других заболеваний. Вводится запрет розничной продажи энергетических напитков несовершеннолетним на территории всей страны», — заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

Закон также предусматривает запрет на розничную торговлю напитками объемом более 0,5 литра. Регионам даются дополнительные полномочия, они могут ограничивать место и время продажи энергетических напитков. Например, смогут запрещать их продажу в медицинских и образовательных учреждениях, а также во время массовых мероприятий.