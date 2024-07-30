Россиян предупредили о штрафах за хранение консервированных продуктов в подвалах

Отмечается, что заготовки могут привлекать грызунов и насекомых, в случае затопления подвала или резких перепадов температуры продукты могут испортиться. Это приведет к антисанитарным условиям.

Россиян предупредили о штрафах за хранение консервированных продуктов в подвалах многоквартирных домов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталью Свечникову.

Отмечается, что заготовки могут привлекать грызунов и насекомых, в случае затопления подвала или резких перепадов температуры продукты могут испортиться. Это приведет к антисанитарным условиям.

По данным эксперта, оштрафовать могут от одной до 1,5 тысячи рублей.